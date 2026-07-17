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Последствия российского удара в Донецкой области, фото: ГСЧС
Рашисты ударили по пожарно-спасательной части в Краматорске (ФОТО)https://racurs.ua/n215086-rashisty-udarili-po-pojarno-spasatelnoy-chasti-v-kramatorske-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вдарили по пожежно-рятувальній частині у Краматорську на Донеччині.
Про це сьогодні, 17 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
На щастя, особовий склад не постраждав, а пожежно-рятувальна техніка залишилася неушкодженою, — розповіли у відомстві.
Внаслідок російського обстрілу:
- частково зруйнована зовнішня стіна будівлі;
- пошкоджені покрівля, міжповерхове перекриття, службові приміщення, меблі та вікна;
- виникла пожежа покрівлі й приміщень на другому поверсі. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу на площі 130 кв. м.
росіяни продовжують методично завдавати ударів по рятувальниках, які щодня рятують життя людей, — наголошують у ДСНС.