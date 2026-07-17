Последствия российского удара в Донецкой области, фото: ГСЧС

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Російські загарбники вдарили по пожежно-рятувальній частині у Краматорську на Донеччині.

Про це сьогодні, 17 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

На щастя, особовий склад не постраждав, а пожежно-рятувальна техніка залишилася неушкодженою, — розповіли у відомстві.

Внаслідок російського обстрілу:

частково зруйнована зовнішня стіна будівлі;

пошкоджені покрівля, міжповерхове перекриття, службові приміщення, меблі та вікна;

виникла пожежа покрівлі й приміщень на другому поверсі. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу на площі 130 кв. м.