Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара в Донецкой области, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по пожарно-спасательной части в Краматорске (ФОТО)

17 июл 2026, 20:05
999

Російські загарбники вдарили по пожежно-рятувальній частині у Краматорську на Донеччині.

Про це сьогодні, 17 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

На щастя, особовий склад не постраждав, а пожежно-рятувальна техніка залишилася неушкодженою, — розповіли у відомстві.

Внаслідок російського обстрілу:

  • частково зруйнована зовнішня стіна будівлі;
  • пошкоджені покрівля, міжповерхове перекриття, службові приміщення, меблі та вікна;
  • виникла пожежа покрівлі й приміщень на другому поверсі. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу на площі 130 кв. м.

росіяни продовжують методично завдавати ударів по рятувальниках, які щодня рятують життя людей, — наголошують у ДСНС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров