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Последствия российского удара по Краматорску, фото: ГСЧС
В Краматорске количество раненых в результате российской атаки возросло до 24 (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215414-v-kramatorske-kolichestvo-ranenyh-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-vozroslo-do-24-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 4 липня. зранку скинули дві авіабомби на місто Краматорськ Донецької області.
В результаті пошкоджено шість багатоповерхівок, два заклади освіти, банк, пошту, чотири торгові об'єкти, вісім легковиків та інфраструктуру. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької Вадим Філашкін.
Станом на 15.45 відомо про 24 поранених.
Прес-служба ДСНС зазначає, що внаслідок російського удару у 14-поверховому житловому будинку виникла масштабна пожежа:
- із заблокованих квартир надзвичайники врятували дев’ятьох людей, серед яких три маломобільні особи;
- ще чотирьох мешканців евакуювали до безпечного місця;
- рятувальники локалізували займання на площі 2300 кв. м.