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Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: ГСЧС
В Краматорске из-за российской атаки люди оказались заблокированы в домах — ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n215048-v-kramatorske-iz-za-rossiyskoy-ataki-ludi-okazalis-zablokirovany-v-domah-gschs-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 липня, завдали ударів по житловій забудові міста Краматорська на Донеччині, внаслідок чого загорілися два зруйновані приватні будинки.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Через нічну ворожу атаку по Краматорську люди опинилися заблокованими у власних оселях! — наголошують у відомстві.
Зазначається, що надзвичайники, які прибули на місця обстрілів:
- відчинили вхідні двері квартир, де перебували троє заблокованих людей;
- допомогли вийти з приватного будинку ще одному мешканцю;
- вогнеборці ліквідували пожежі на загальній площі 200 кв. м.