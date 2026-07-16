Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 липня, завдали ударів по житловій забудові міста Краматорська на Донеччині, внаслідок чого загорілися два зруйновані приватні будинки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Через нічну ворожу атаку по Краматорську люди опинилися заблокованими у власних оселях! — наголошують у відомстві.

Зазначається, що надзвичайники, які прибули на місця обстрілів: