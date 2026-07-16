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Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: ДСНС
У Краматорську через російську атаку люди опинилися заблокованими в оселях — ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215048-u-kramatorsku-cherez-rosiysku-ataku-ludy-opynylysya-zablokovanymy-v-oselyah-dsns-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 липня, завдали ударів по житловій забудові міста Краматорська на Донеччині, внаслідок чого загорілися два зруйновані приватні будинки.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Через нічну ворожу атаку по Краматорську люди опинилися заблокованими у власних оселях! — наголошують у відомстві.
Зазначається, що надзвичайники, які прибули на місця обстрілів:
- відчинили вхідні двері квартир, де перебували троє заблокованих людей;
- допомогли вийти з приватного будинку ще одному мешканцю;
- вогнеборці ліквідували пожежі на загальній площі 200 кв. м.