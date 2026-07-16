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Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: ДСНС

У Краматорську через російську атаку люди опинилися заблокованими в оселях — ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

16 лип 2026, 13:53
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 липня, завдали ударів по житловій забудові міста Краматорська на Донеччині, внаслідок чого загорілися два зруйновані приватні будинки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Через нічну ворожу атаку по Краматорську люди опинилися заблокованими у власних оселях! — наголошують у відомстві.

Зазначається, що надзвичайники, які прибули на місця обстрілів:

  • відчинили вхідні двері квартир, де перебували троє заблокованих людей;
  • допомогли вийти з приватного будинку ще одному мешканцю;
  • вогнеборці ліквідували пожежі на загальній площі 200 кв. м.

Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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