Наслідки російського авіаудару по Краматорську, фото: Донецька обласна прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 4 серпня, о 10.17 завдали удару, ймовірно керованими авіабомбами ФАБ-250.

Одне з влучань відбулось у житловий будинок в центрі міста. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Станом на 13.50 відомо про 22 поранених цивільних, віком від 18 до 76 років.

Остаточні наслідки ворожого обстрілу встановлюються.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).