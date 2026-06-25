Последствия удара русского дрона в Красноторце, фото: ГСЧС.

https://racurs.ua/n214651-rossiyskiy-fpv-dron-atakoval-grajdanskiy-avtomobil-v-doneckoy-oblasti-video.html

Ракурс

На Донеччині у селищі Красноторка Краматорської громади російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль.

Транспортний засіб загорівся, постраждав водій. Про це сьогодні, 25 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили подальшого поширення вогню.