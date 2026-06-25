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Последствия российского авиаудара по Дружковке, фото: Донецкая областная прокуратура
Рашисты сбросили три КАБа на Дружковку — погиб человек, четверо ранены (ФОТО)https://racurs.ua/n214646-rashisty-sbrosili-tri-kaba-na-drujkovku-pogib-chelovek-chetvero-raneny-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 25 червня, об 11.30 скинули на Дружківку три авіабомби «ФАБ-250» з УМПК.
Внаслідок атаки 56-річна цивільна жінка отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Поранено 68-річного чоловіка та трьох жінок віком 51, 58, 67 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми й осколкові поранення.
Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).