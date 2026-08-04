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Ракурс
Россия активно применяет реактивные дроны «Бандероль», фото: War&Sanctions

Рашисты начали массированно бить по Черниговщине реактивными дронами — ОВА

4 авг 2026, 15:58
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Російські загарбники почали масовано бити по Чернігівщині реактивними дронами.

Про це сьогодні, 4 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Учора було багато «бандеролей» — це гібрид крилатої ракети й дрона. Швидкість польоту — до 650 км/год. Їх важко збивати. Будемо ще підсилювати воїнів, — розповів він.

Чаус зазначив, що у минулому місяці — липні — ефективність ППО на Чернігівщині склала близько 70%:

Оборонцям вдалося збити в нашому небі 865 ударних БпЛА. Ще близько 200 були локаційно втрачені або подавлені РЕБами. Велика вдячність захисникам — гідно відпрацювали по ворожих цілях.

Источник: Ракурс


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