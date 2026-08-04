Россия активно применяет реактивные дроны «Бандероль», фото: War&Sanctions

https://racurs.ua/n215408-rashisty-nachali-massirovanno-bit-po-chernigovschine-reaktivnymi-dronami-ova.html

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Російські загарбники почали масовано бити по Чернігівщині реактивними дронами.

Про це сьогодні, 4 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Учора було багато «бандеролей» — це гібрид крилатої ракети й дрона. Швидкість польоту — до 650 км/год. Їх важко збивати. Будемо ще підсилювати воїнів, — розповів він.

Чаус зазначив, що у минулому місяці — липні — ефективність ППО на Чернігівщині склала близько 70%: