рф атаковала Украину новым дроном «Бандероль». Фото:

https://racurs.ua/n205863-rf-nachala-bit-po-ukraine-novym-dronom-banderol-defense-express.html

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Російська армія вже атакує Україну новим безпілотником «Бандероль».

Окупанти почали застосовувати новий ударний БпЛА для атак на півдні України. Зокрема, цим дроном окупанти активно били по Одеській області. Про це заявив фахівець у галузі зв’язку, РЕР та РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов, передає Defense Express.

Інформація про таку назву була на слуху давно, але зараз ми бачимо перші постійні випадки його застосування. Чи буде цей виріб такою ж загрозою, як загальновідомий КАБ, не зрозуміло, — наголосив він.

Зазначається, що цей безпілотник оснащений реактивним двигуном та здатен розвивати швидкість до 400−500 км/год. Зараз невідомі технічні характеристики, зокрема дальність польоту чи тип бойової частини «Бандеролі».

На порталі Головного управління розвідки Міноборони України «Війна та санкції» вказується, що до розробки «Бандеролі» можуть бути причетні російські компанії АТ «Кронштадт» і АТ «КТ-Безпілотні системи».

Нагадаємо, нещодавно у ГУР заявляли, що росія почали виробляти аналог іранського реактивного дрона-камікадзе «Shahed-238», який може розвивати швидкість до 550−600 км/год.

А в січні стало відомо, що окупанти почали бити по Україні безпілотниками типу Shahed з бойовою частиною, яка була збільшена до 90 кг.

Джерело: Defense Express