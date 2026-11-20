РФ ударила баллистическими ракетами сразу по трех мостах в Киеве. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

Вночі у п’ятницю, 20 листопада, в столиці пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури. Наразі відомо про трьох загиблих. За попередньою інформацією, це працівники «Київводоканалу». Є також 15 постраждалих. Попередньо, близько 15 людей. Сімох поранених госпіталізували. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Російські удари пошкодили відразу три мости. Зафіксовані пошкодження на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Рух з правого на лівий берег на ньому наразі закритий. Також пошкоджений Дарницький міст. Як дозволятиме безпекова ситуація, то фахівці оцінять ступінь пошкоджень на цих спорудах.

Також пошкоджений Дарницький міст. Як дозволятиме безпекова ситуація, то фахівці оцінять ступінь пошкоджень на цих спорудах.

Крім того, знову росіяни били по Південному мосту. Наразі на цьому об'єкті рух залишається в обмеженому режимі. Дозволено рухатися тільки з лівого на правий берег для автотранспорту масою до 10 т та громадського транспорту масою до 18 т.

Кличко закликав без гострої необхідності не виїжджати приватними авто в місто, бо рух між лівим та правим берегами столиці ускладнений. Також мер звернувся до установ і підприємств впровадити графік дистанційної роботи співробітників, якщо є така можливість.

Нагадаємо, 17 листопада російські окупанти атакували балістикою Північний та Південний мости Києва. Внаслідок обстрілу рух по кожному з них був перекритий. Також виникли пожежі у низці районів столиці.