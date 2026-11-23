Обломки российских БпЛА упали в центре Киева, есть раненые. Фото:

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Ракурс

Російські безпілотники 23 листопада атакували Київ.

Пошкодження зафіксовані щонайменше в трьох районах міста. У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків загорілися автомобілі на території обʼєкту критичної інфраструктури. А в Шевченківському районі, також внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА, сталося загоряння двох авто. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Також пожежа спалахнула на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Зафіксоване пошкодження балконів на другому та четвертому поверхах.

Крім того, в Подільському районі, попередньо, було влучання БпЛА в покрівлю шестиповерхового житлового будинку.

Наразі відомо про трьох постраждалих, серед них — іноземний громадянин. Всіх поранених госпіталізували.

Нагадаємо, в ніч на 22 листопада російські загарбники вдарили безпілотником по п’ятиповерховому житловому будинку в Димері Київської області. Наразі відомо вже про 11 загиблих.