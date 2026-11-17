Північний міст Києва, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n217456-rosiyany-vnochi-atakuvaly-balistykou-pivnichnyy-ta-pivdennyy-mosty-kyieva-ruh-perekryto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 листопада, атакували балістикою Північний та Південний мости Києва.

Внаслідок обстрілу рух по кожному з них перекрито. Також виникли пожежі у низці районів столиці. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах, — розповіли у КМДА.

Також є пошкодження систем критичної інфраструктури — у деяких районах перебої з водо- та теплопостачанням.

У Голосіївському районі пошкоджено Південний міст. Рух мостом перекрито. У Деснянському районі пошкоджено Північний міст. Рух мостом перекрито в обох напрямках, — зазначили у КМДА.

Також через падіння уламків безпілотників виникли кілька пожеж:

у Деснянському районі виникла пожежа у дворі 16-поверхового житлового будинку;

у Дніпровському районі — пожежа у складських приміщеннях;

в Оболонському районі зафіксовано дві пожежі. Зокрема, загоряння виникло у складських приміщеннях.

Інформація про масштаб пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.