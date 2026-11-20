Россияне дроном ударили по больнице в Харькове, есть раненые. Фото:

https://racurs.ua/n217540-vrajeskiy-dron-atakoval-bolnicu-v-harkove-est-ranenye.html

Ракурс

Армія Російської Федерації в ніч на 20 листопада атакували лікарню в Шевченківському районі Харкова.

Внаслідок влучання ворожого дрона у будівлі були вибиті понад 50 вікон. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. На місці обстрілу триває обстеження, інформація про наслідки ще уточнюється. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Тим часом керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок влучання пошкоджені п’ять автомобілів на парковці біля житлового комплексу та скління вікон першого поверху багатоквартирного будинку.

Нагадаємо, 19 листопада російський ударний безпілотник вдарив по відкритій території поблизу житлової забудови у Миргороді Полтавської області. Внаслідок вибуху частково зруйновані та пошкоджені житлові будинки й господарчі споруди. Шестеро осіб зазнали травм.