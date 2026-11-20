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В Киеве и трех областях ввели аварийные и экстренные отключения света. Фото:
Аварийные и экстренные отключения света ввели в Киеве и трех областяхhttps://racurs.ua/n217539-avariynye-i-ekstrennye-otklucheniya-sveta-vveli-v-kieve-i-treh-oblastyah.htmlРакурс
Київ та три області частково залишилися без світла через сьогоднішній російський обстріл.
Без електроенергії наразі частина мешканців Печерського, Солом’янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів. В інших районах столиці діють екстрені відключення, бо пошкоджене обладнання, а мережі перевантажені. Про це компанія ДТЕК повідомила у Telegram.
Зазначається, що енергетики вже працюють, щоб ліквідувати наслідки обстрілів.
В «Укренерго» поінформували, що після російської атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі є вкрай складною. Щоб її стабілізувати, в Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути електропостачання споживачам, — зазначили в компанії.
Нагадаємо, 20 листопада росіяни атакували обʼєкт критичної інфраструктури в Києві. Загинули троє осіб — попередньо, це працівники «Київводоканалу». Також є 15 постраждалих. Сімох поранених госпіталізували.