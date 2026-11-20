В Києві та трьох областях запровадили аварійні й екстрені відключення світла. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217539-avariyni-y-ekstreni-vidkluchennya-svitla-zaprovadyly-v-kyievi-ta-troh-oblastyah.html

Ракурс

Київ та три області частково залишилися без світла через сьогоднішній російський обстріл.

Без електроенергії наразі частина мешканців Печерського, Солом’янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів. В інших районах столиці діють екстрені відключення, бо пошкоджене обладнання, а мережі перевантажені. Про це компанія ДТЕК повідомила у Telegram.

Зазначається, що енергетики вже працюють, щоб ліквідувати наслідки обстрілів.

В «Укренерго» поінформували, що після російської атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі є вкрай складною. Щоб її стабілізувати, в Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути електропостачання споживачам, — зазначили в компанії.

Нагадаємо, 20 листопада росіяни атакували обʼєкт критичної інфраструктури в Києві. Загинули троє осіб — попередньо, це працівники «Київводоканалу». Також є 15 постраждалих. Сімох поранених госпіталізували.