Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Дружківці, фото: Донецька обласна прокуратура

Рашисти скинули три КАБи на Дружківку — загинула людина, четверо поранених (ФОТО)

25 чер 2026, 16:27
999

Російські загарбники сьогодні, 25 червня, об 11.30 скинули на Дружківку три авіабомби «ФАБ-250» з УМПК.

Внаслідок атаки 56-річна цивільна жінка отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Поранено 68-річного чоловіка та трьох жінок віком 51, 58, 67 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми й осколкові поранення.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського авіаудару по Дружківці, фото: Донецька обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів