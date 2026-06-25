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Наслідки удару російського дрона у Красноторці, фото: ДСНС
Російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль на Донеччині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214651-rosiyskyy-fpv-dron-atakuvav-cyvilnyy-avtomobil-na-donechchyni-video.htmlРакурс
На Донеччині у селищі Красноторка Краматорської громади російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль.
Транспортний засіб загорівся, постраждав водій. Про це сьогодні, 25 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили подальшого поширення вогню.
Звертаємо увагу, що російські окупанти продовжують атакувати цивільний транспорт на Донеччині. Будьте максимально обережними та за можливості евакуюйтеся до безпечніших регіонів країни, — наголошують у ДСНС.