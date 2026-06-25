Наслідки удару російського дрона у Красноторці, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214651-rosiyskyy-fpv-dron-atakuvav-cyvilnyy-avtomobil-na-donechchyni-video.html

Ракурс

На Донеччині у селищі Красноторка Краматорської громади російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль.

Транспортний засіб загорівся, постраждав водій. Про це сьогодні, 25 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили подальшого поширення вогню.