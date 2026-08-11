Российские обстрелы вызвали пожар в церкви в Краматорске, фото: ГСЧС

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Ракурс

У Краматорську на Донеччині російський обстріл спричинив пожежу в церкві.

Займання вже ліквідоване. Про це сьогодні, 11 серпня, повідомила прес-служба ДСНС Донеччини.

Сьогодні російські війська завдали чергового удару по місту. Під обстрілом опинився храм. Внаслідок атаки загорівся купол. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу на площі 140 кв. м, — розповіли у відомстві.

Інформації про постраждалих немає.