Рашисты обстреляли рынок в Славянске — четверо раненых

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Рашисты снова обстреляли Славянск, фото: Вадим Лях
Рашисты обстреляли рынок в Славянске — четверо раненыхhttps://racurs.ua/n215544-rashisty-obstrelyali-rynok-v-slavyanske-chetvero-ranenyh.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 11 серпня, близько 11.30 вдарили БпЛА «Молнія-2» по території центрального ринку у місті Слов’янську на Донеччині.
Є поранені. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.
На даний час відомо про чотирьох поранених: трьох жінок та чоловіка. Усім надається медична допомога, — розповів він.
Лях наголосив, що перебування у Словʼянську з кожним днем стає все небезпечнішим.
Памʼятайте, що евакуація рятує життя! — додав він.