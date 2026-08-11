Рашисты обстреляли рынок в Славянске — четверо раненых

Рашисты снова обстреляли Славянск, фото: Вадим Лях

https://racurs.ua/n215544-rashisty-obstrelyali-rynok-v-slavyanske-chetvero-ranenyh.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 11 серпня, близько 11.30 вдарили БпЛА «Молнія-2» по території центрального ринку у місті Слов’янську на Донеччині.

Є поранені. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

На даний час відомо про чотирьох поранених: трьох жінок та чоловіка. Усім надається медична допомога, — розповів він.

Лях наголосив, що перебування у Словʼянську з кожним днем стає все небезпечнішим.