Следствие российской атаки на Киев 11 августа, фото: КГГА

https://racurs.ua/n215539-detskoe-infekcionnoe-otdelenie-v-kieve-povrejdeno-v-rezultate-nochnoy-rossiyskoy-ataki-foto.html

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У Києві внаслідок масованої російської повітряної атаки в ніч на сьогодні, 11 серпня, пошкоджено будівлю дитячого інфекційного відділення одного зі столичних закладів охорони здоров’я.

Усі діти та медпрацівники не постраждали — на момент атаки вони перебували в укриття. Про це повідомила прес-служба КМДА з посиланням на Департамент охорони здоров’я міста Києва.

Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і вживають заходів, щоб медична допомога надавалася безперервно.