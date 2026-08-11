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Ракурс
Следствие российской атаки на Киев 11 августа, фото: КГГА

Детское инфекционное отделение в Киеве повреждено в результате ночной российской атаки (ФОТО)

11 авг 2026, 12:50
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У Києві внаслідок масованої російської повітряної атаки в ніч на сьогодні, 11 серпня, пошкоджено будівлю дитячого інфекційного відділення одного зі столичних закладів охорони здоров’я.

Усі діти та медпрацівники не постраждали — на момент атаки вони перебували в укриття. Про це повідомила прес-служба КМДА з посиланням на Департамент охорони здоров’я міста Києва.

Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і вживають заходів, щоб медична допомога надавалася безперервно.

Наслідок російської атаки на Київ 11 серпня, фото: КМДА

Источник: Ракурс


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