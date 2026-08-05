Российские ракеты уничтожили логистический центр сети супермаркетов NOVUS. Фото:

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Ракурс

Російська армія знищила логістичний центр мережі супермаркетів NOVUS під час нічного обстрілу Києва та області.

Внаслідок кількох прямих влучань російських ракет логістичний центр зазнав серйозних руйнувань. Роботу об'єкта повністю зупинено. Під час повітряної тривоги всі співробітники перебували в укритті й тому не постраждали. Про це мережа NOVUS повідомила у Facebook.

Це вже другий удар по нашому логістичному центру — серцю всієї мережі, звідки щодня розпочинається шлях продуктів до магазинів NOVUS, — йдеться у заяві.

У компанії запевняють, що попри втрату логістичного центру, вже перебудовує свою роботу. У мережі займаються перерозподілом товарних запасів між іншими майданчиками.

Нагадаємо, 5 серпня вночі у Броварах на Київщині внаслідок масштабної російської нічної атаки було знищено розподільчий складський комплекс ROZETKA, який був найбільшим та найбільш автоматизованим складським комплексом компанії. Там обробляли понад 100 тис. замовлень на день.

Також окупанти одночасно уразили два ключові логістичні комплекси «Епіцентру». У Києві повністю згорів логістичний центр на вулиці Віскозній, який був одним із ключових логістичних об'єктів компанії. А в логістично-виробничому комплексі в Калинівці загинув співробітник компанії. Ще троє отримали поранення та перебувають у лікарні.