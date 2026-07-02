В Киеве известно о 22 погибшем и 100 пострадавших. Фото:

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Зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок російського удару по Києву.

Наразі кількість загиблих у столиці зросла до 22 осіб. Лише у Дарницькому районі внаслідок атаки загинуло 11 киян. Крім того, наразі встановлено 100 постраждалих, серед яких троє малолітніх та неповнолітня дитина. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється. Про це Національна поліція, КМДА та ДСНС повідомили у Telegram.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Всі профільні служби продовжують працювати на місцях ворожих ударів.

Президент Володимир Зеленський, який побував на місці одного з російських обстрілів, зазначив у Telegram, що в Києві загалом понад 130 пошкоджених будинків після нічної атаки. А через влучання російської ракети в дев’ятиповерховий будинок були знищені 64 квартири.

Правоохоронці отримали близько 1 тис. 700 звернень від громадян щодо пошкодження майна.

Нагадаємо, вночі 2 липня Київ зазнав масованої атаки. Країна-агресор атакувала столицю ударними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами.

В місті зафіксовані пошкодження на понад 20 локаціях, переважно це житлові будинки. Також понівечені станція «швидкої», науковий інститут, готель та підприємства. У Дарницькому районі обвалився під’їзд багатоповерхівки з першого по шостий поверх.