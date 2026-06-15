Последствия атаки на Киев. Фото: ГСЧС

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Російська Федерація у ніч на 15 червня комбіновано атакувала Київ дронами та ракетами.

Унаслідок масованої атаки ворога на столицю зафіксовані пошкодження та пожежі майже в усіх районах міста. Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що наразі відомо про чотирьох загиблих та 25 поранених. Серед постраждалих є двоє дітей.

В Оболонському районі горіли багато автомобілів, житлових будинків та складських приміщень. Зафіксоване влучання у житлову дев’ятиповерхівку, пошкодження житлової забудови та задимлення під’їздів.

У Солом’янському районі також було влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок. Ще одна дев’ятиповерхівка була пошкоджена у Деснянському районі. Крім того, три житлові будинки горіли через падіння уламків.

Приватні будинки спалахнули через падіння уламків у Дарницькому районі, а в Печерському районі було влучання у 17-поверховий житловий будинок.

Пожежа на території овочевого ринку спалахнула у Шевченківському районі. Також були влучання у нежитлову будівлю, торговельні об'єкти та у восьмиповерховий житловий будинок. У Голосіївському районі були пожежі у житловій багатоповерхівці, складських та інфраструктурних об'єктах. У Святошинському районі пошкоджена житлова забудова, а в Дніпровському районі — пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, 12 червня президент Володимир Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги в найближчі дні, бо замість миру Російська Федерація обрала нові обстріли.