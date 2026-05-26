Выросло количество погибших в результате российского массированного удара по Киеву 24 мая. Фото: ГСЧС

Зросла кількість загиблих внаслідок російського масованого удару по Києву 24 травня.

Наразі відомо про трьох жертв. Працівники ДСНС під час аварійно-рятувальних робіт знайшли фрагменти тіла людини, які, ймовірно, можуть належати мешканці частково зруйнованого будинку в Шевченківському районі. Жінка наразі вважається зниклою безвісти. Про це Національна поліція 26 травня повідомила у Telegram.

Зазначається, що для остаточного встановлення особи буде призначено ДНК-експертизу.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські війська запустили по Україні 600 БпЛА різних типів і 90 ракет. Основним напрямком удару був Київ та Київська область. Українська протиповітряна оборона знешкодила 55 ракет і 549 безпілотників.

Загалом у Києві внаслідок атаки було пошкоджено близько 300 обʼєктів. Відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. До лікарень госпіталізували 21 людину, а решта отримують допомогу амбулаторно.