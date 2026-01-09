Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n211356-rf-massirovanno-atakovala-kiev-i-oblast-chetvero-pogibshih-i-22-postradavshih.html

Ракурс

Країна-агресор РФ вночі 9 січня завдала масованого ракетного і дронового удару по Києву.

У столиці внаслідок обстрілів четверо осіб загинуло. Серед жертв — медичний працівник. Ще 22 осіб постраждали, зокрема четверо медиків та п’ятеро рятувальників. Госпіталізувати довелося 14 поранених. Про це міський голова Києва Віталій Кличко, Державна служба з надзвичайних ситуацій та Національна поліція повідомили у Telegram.

Внаслідок масованої атаки на столицю пошкоджено критичну інфраструктуру. Фіксуються перебої з електропостачанням.

У Дарницькому районі столиці російські дрони двічі влучили у житловий будинок. Там був пошкоджений магазин поруч із будинком.

А в Дніпровському районі падіння уламків дрона призвело до пожежі у нежитловому приміщенні. Зафіксовані влучання у житлові багатоповерхівки. Пожежі спалахнули у 16-поверховому та 12-поверховому будинках. Уламки впали на дитячий майданчик та біля трамвайного депо.

Житловий будинок та 24-поверхова нежитлова будівля виникли у Печерському районі столиці. А в Деснянському районі дрон влучив в дах житлового будинку на рівні 18 поверху та в інший будинок на рівні нижніх поверхів — там горіли кілька квартир.

У Шевченківському районі через влучання БпЛА в нежитлову будівлю спалахнула пожежа

У ДСНС поінформували, що минулої ночі росіяни атакували також майже всі райони Київської області. Внаслідок атаки виникла пожежа у Броварському районі — там рятувальники дістали з-під завалів цілу родину. Також горіли будівлі в Обухівському та Бориспільському районах.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня в Львівській області пролунала серія потужних вибухів. Повітряна ціль, яку російська армія спрямувала на регіон із полігону «Капустин Яр», рухалась зі швидкістю 13 тис. км/год.