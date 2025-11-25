Новости
Последствия российской атаки по Киеву в ночь на 25 ноября, фото: ГСЧС

Российская атака повредила логистический центр сети супермаркетов в Киеве, погибли четыре водителя (ФОТО)

25 ноя 2025, 15:33
Російський ракетний удар по Києву, завданий в ніч на сьогодні, 25 листопада, пошкодив логістичний центр мережі супермаркетів Novus площею понад 50 тис. кв. м.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці компанії.

Зазначається, що цей центр був збудований і відкритий уже під час повномасштабного вторгнення.

Під час атаки загинули четверо водіїв наших постачальників, що прибули на вивантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники NOVUS, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали, — розповіли в компанії. — Ми надамо всю необхідну допомогу й підтримку родинам та постраждалим.

Зазначається, що логістичний центр наразі не функціонує, на місці працюють відповідні служби. Встановлюються масштаби збитків — вже відомо, що вони значні.

Попри удар, дефіциту товарів у магазинах не буде. Ми вже перебудовуємо логістичні маршрути та працюємо над тим, щоб забезпечити стабільну роботу всіх об'єктів мережі й у найкоротші терміни відновити роботу складу, — додали в компанії.

Наслідки російської атаки по Києву в ніч на 25 листопада, фото: Novus

Наслідки російської атаки по Києву в ніч на 25 листопада, фото: ДСНС

Наслідки російської атаки по Києву в ніч на 25 листопада, фото: «Укрінформ»

