Российская атака повредила логистический центр сети супермаркетов в Киеве, погибли четыре водителя (ФОТО)https://racurs.ua/n210497-rossiyskaya-ataka-povredila-logisticheskiy-centr-seti-supermarketov-v-kieve-pogibli-chetyre.htmlРакурс
Російський ракетний удар по Києву, завданий в ніч на сьогодні, 25 листопада, пошкодив логістичний центр мережі супермаркетів Novus площею понад 50 тис. кв. м.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці компанії.
Зазначається, що цей центр був збудований і відкритий уже під час повномасштабного вторгнення.
Під час атаки загинули четверо водіїв наших постачальників, що прибули на вивантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники NOVUS, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали, — розповіли в компанії. — Ми надамо всю необхідну допомогу й підтримку родинам та постраждалим.
Зазначається, що логістичний центр наразі не функціонує, на місці працюють відповідні служби. Встановлюються масштаби збитків — вже відомо, що вони значні.
Попри удар, дефіциту товарів у магазинах не буде. Ми вже перебудовуємо логістичні маршрути та працюємо над тим, щоб забезпечити стабільну роботу всіх об'єктів мережі й у найкоротші терміни відновити роботу складу, — додали в компанії.