Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки по Киеву, фото: ГСЧС Киева

В Киеве возросло количество жертв российской атаки — Кличко

25 ноя 2025, 13:25
999

У Києві до семи зросла кількість жертв нічної російської повітряної атаки.

Про це сьогодні, 25 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Дніпровському районі з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка, — зазначив Кличко.

У столиці 20 постраждалих внаслідок атаки ворога — семеро з них наразі перебувають у стаціонарах медзакладів, зокрема одна дитина.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі повідомив, що аварійно-рятувальні роботи тривають на двох локаціях у Києві: у Дніпровському та Деснянському районах — житлових будинках, вражених російськими ударами.

Сьогодні під масовану атаку потрапили також Голосіївський, Печерський, Дарницький та Святошинський райони столиці, — додав Клименко.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров