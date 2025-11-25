Последствия российской атаки по Киеву, фото: ГСЧС Киева

У Києві до семи зросла кількість жертв нічної російської повітряної атаки.

Про це сьогодні, 25 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Дніпровському районі з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка, — зазначив Кличко.

У столиці 20 постраждалих внаслідок атаки ворога — семеро з них наразі перебувають у стаціонарах медзакладів, зокрема одна дитина.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі повідомив, що аварійно-рятувальні роботи тривають на двох локаціях у Києві: у Дніпровському та Деснянському районах — житлових будинках, вражених російськими ударами.