Наслідки російської атаки по Києву, фото: ДСНС Києва

https://racurs.ua/ua/n210491-u-kyievi-zrosla-kilkist-jertv-rosiyskoyi-ataky-klychko.html

Ракурс

У Києві до семи зросла кількість жертв нічної російської повітряної атаки.

Про це сьогодні, 25 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Дніпровському районі з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка, — зазначив Кличко.

У столиці 20 постраждалих внаслідок атаки ворога — семеро з них наразі перебувають у стаціонарах медзакладів, зокрема одна дитина.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі повідомив, що аварійно-рятувальні роботи тривають на двох локаціях у Києві: у Дніпровському та Деснянському районах — житлових будинках, вражених російськими ударами.