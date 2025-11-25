Наслідки російської повітряної атаки по Києву, фото: ДСНС

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 листопада, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Києву.

За попередньою інформацією, наразі відомо вже про шістьох загиблих та дев’ятьох постраждалих.

Так, у Святошинському районі чотири людини загинули, щонайменше четверо поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу. Цинічний терор, — наголосив він.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що у Святошинському районі сталося руйнування в нежитловому приміщенні. За попередньою інформацією, люди могли опинитися під завалами.

Ще двоє людей загинули у Дніпровському районі внаслідок влучання у дев’ятиповерховий будинок. Також п’ятеро людей постраждали, 17 осіб врятовано, серед них троє дітей. Пожежі на рівні п’ятого-восьмого поверхів ліквідовано. Тривають роботи з розбору конструкцій та пошуку імовірних потерпілих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У Печерському районі Києва сталося влучання у 22-поверховий житловий будинок — руйнування на рівні четвертого-восьмого. Пожежу ліквідовано, проводиться розбір конструкцій. Рятувальники врятували одну маломобільну людину.

Також триває гасіння пожежі в гаражному кооперативі.

Рашисти в ході нічної масованої повітряної атаки по Києву застосували балістику, ударні безпілотники, крилаті ракети «Калібр» та «Кинджали».