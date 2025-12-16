У Києві 25-річний житель міста підпалив відділення «Укрпошти», вважаючи, що допомагає СБУ.

Про це повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури.

Встановлено, що:

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років, — зазначили в прокуратурі.