25-річного жителя столиці підозрюють у підпалі відділення «Укрпошти», фото: Київська обласна прокуратура
У Києві 25-річний житель міста підпалив відділення «Укрпошти», вважаючи, що допомагає СБУ.
Про це повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури.
Встановлено, що:
- друг підозрюваного познайомився в соціальних мережах з дівчиною та збирався на зустріч до неї. Згодом йому зателефонували та повідомили, що нова знайома затримана СБУ за співпрацю зі спецслужбами Росії, а ще один спільник дівчини працює на одному з відділень Укрпошти. Тож молодик за завданням українських спецслужб має підпалити приміщення, де працює російський агент;
- виконати це завдання взявся його друг — він придбав бензин, облив двері поштового відділення та підпалив його.
- Молодику повідомлено про підозру, його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу — умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років, — зазначили в прокуратурі.