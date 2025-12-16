Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
25-річного жителя столиці підозрюють у підпалі відділення «Укрпошти», фото: Київська обласна прокуратура

Киянин підпалив відділення «Укрпошти», вважаючи, що допомагає СБУ (ФОТО)

16 гру 2025, 14:59
999

У Києві 25-річний житель міста підпалив відділення «Укрпошти», вважаючи, що допомагає СБУ.

Про це повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури.

Встановлено, що:

  • друг підозрюваного познайомився в соціальних мережах з дівчиною та збирався на зустріч до неї. Згодом йому зателефонували та повідомили, що нова знайома затримана СБУ за співпрацю зі спецслужбами Росії, а ще один спільник дівчини працює на одному з відділень Укрпошти. Тож молодик за завданням українських спецслужб має підпалити приміщення, де працює російський агент;
  • виконати це завдання взявся його друг — він придбав бензин, облив двері поштового відділення та підпалив його.
  • Молодику повідомлено про підозру, його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу — умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років, — зазначили в прокуратурі.

25-річного жителя столиці підозрюють у підпалі відділення «Укрпошти», фото: Київська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів