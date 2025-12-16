Новости
Ракурс
25-летний житель столицы подозревается в поджоге отделения «Укрпочты», фото: Киевская городская прокуратура

Киевлянин поджег отделение «Укрпочты», считая, что помогает СБУ (ФОТО)

16 дек 2025, 14:59
У Києві 25-річний житель міста підпалив відділення «Укрпошти», вважаючи, що допомагає СБУ.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що:

  • друг підозрюваного познайомився в соціальних мережах з дівчиною та збирався на зустріч до неї. Згодом йому зателефонували та повідомили, що нова знайома затримана СБУ за співпрацю зі спецслужбами Росії, а ще один спільник дівчини працює на одному з відділень Укрпошти. Тож молодик за завданням українських спецслужб має підпалити приміщення, де працює російський агент;
  • виконати це завдання взявся його друг — він придбав бензин, облив двері поштового відділення та підпалив його.
  • Молодику повідомлено про підозру, його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу — умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років, — зазначили в прокуратурі.

25-річного жителя столиці підозрюють у підпалі відділення «Укрпошти», фото: Київська міська прокуратура

Источник: Ракурс


