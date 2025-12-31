В Вышгороде вернули электричество

На Київщині повністю заживлено Вишгород, де електропостачання було відсутнє після російської атаки 27 грудня.

Про це сьогодні, 31 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Наразі повністю заживлено Вишгород: всі люди вже зі світлом після майже 100 годин боротьби з темрявою", — зазначив він. — Дякую енергетикам, рятувальникам і комунальникам, які працювали вдень і вночі, щоб якомога швидше повернути світло й тепло в оселі людей.

Загалом упродовж тижня аварійні бригади енергетиків відновили електропостачання для 356 тис. 500 родин у 46 населених пунктах Київської області, які постраждали внаслідок російських атак.

Також Калашник повідомив, що відновлено теплопостачання у постраждалих громадах Обухівського району.