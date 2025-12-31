Ракурсhttps://racurs.ua/
На Київщині повністю заживлено Вишгород, де електропостачання було відсутнє після російської атаки 27 грудня.
Про це сьогодні, 31 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.
Наразі повністю заживлено Вишгород: всі люди вже зі світлом після майже 100 годин боротьби з темрявою", — зазначив він. — Дякую енергетикам, рятувальникам і комунальникам, які працювали вдень і вночі, щоб якомога швидше повернути світло й тепло в оселі людей.
Загалом упродовж тижня аварійні бригади енергетиків відновили електропостачання для 356 тис. 500 родин у 46 населених пунктах Київської області, які постраждали внаслідок російських атак.
Також Калашник повідомив, що відновлено теплопостачання у постраждалих громадах Обухівського району.
Водночас, відновлювальні роботи тривають у районах, де пошкодження були найбільш складними. На лівобережжі регіону тимчасово діють екстрені відключення. Уся критична інфраструктура заживлена, у наявності водовідведення, водопостачання, теплоносій, працюють пункти незламності, — зазначив очільник ОВА.