Новую партию дронов Киев передал защитникам Украины, фото: Виталий Кличко

https://racurs.ua/n212144-620-dronov-perehvatchikov-peredal-25-y-brigade-ngu-kiev-foto.html

Ракурс

Мер Києва Віталій Кличко передав бійцям 25-ї Київської бригади імені князя Аскольда Національної Гвардії України 1200 мультироторних систем різних типів від громади столиці.

Про це Кличко сьогодні, 18 лютого, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що серед переданих безпілотників — 620 протиповітряних дронів-перехоплювачів, які допоможуть захищати небо над Києвом.