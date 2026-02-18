Ракурсhttps://racurs.ua/
Новую партию дронов Киев передал защитникам Украины, фото: Виталий Кличко
620 дронов-перехватчиков передал 25-й бригаде НГУ Киев (ФОТО)https://racurs.ua/n212144-620-dronov-perehvatchikov-peredal-25-y-brigade-ngu-kiev-foto.htmlРакурс
Мер Києва Віталій Кличко передав бійцям 25-ї Київської бригади імені князя Аскольда Національної Гвардії України 1200 мультироторних систем різних типів від громади столиці.
Про це Кличко сьогодні, 18 лютого, повідомив у своєму Telegram-каналі.
Він зазначив, що серед переданих безпілотників — 620 протиповітряних дронів-перехоплювачів, які допоможуть захищати небо над Києвом.
Від початку цього року з міського бюджету 25-ій бригаді на оснащення місто виділило 35 млн грн, — зазначив він. — Громада Києва і надалі продовжує підтримувати всіх наших військових.