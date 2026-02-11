Российский агент задержан на Киевщине, фото: СБУ

На Київщині викрили російського агента, який переховувався у столичному регіоні після коригування атак рашистів на Покровському напрямку.

Про це сьогодні, 11 лютого, повідомляють прес-служби СБУ та Донецької обласної прокуратури.

За матеріалами справи:

затриманим виявився завербований російськими спецслужбістами 32-річний шахтар з тимчасово окупованої Новогродівки;

ще до захоплення громади, у листопада 2023 року, рашисти залучили його до свого агентурного апарату через заборонену соцмережу «Однокласники». Там на нього вийшла «зв'язкова» воєнної розвідки РФ і запропонувала співпрацю в обмін на віртуальні близькі стосунки;

погодившись на «пропозицію», фігурант почав відстежувати та передавати окупантам локації Сил оборони на території міста та його околиць через месенджер Telegram. Отримані розвіддані рашисти використовували для планування повітряних ударів по громаді з метою наступу на Покровському напрямку;

згодом, коли перебування у прифронтовій Новогродівці загрожувало його життю, він перебрався до Київської області, де сподівався «залягти на дно», щоб згодом продовжити розвідувально-підривну діяльність в інтересах РФ;

Зловмисника викрили у січні 2026 року й затримали в орендованій оселі. Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами його співпраці з окупантами.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.