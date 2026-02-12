Киев получил новую партию генераторов от ЕС, фото: Виталий Кличко

Київ отримав від Євросоюзу другу партію генераторів — ще 323. Їх столиці України передала комісар ЄС з питань готовності, управління кризовими ситуаціями та рівності Аджа Лябіб, за участі першої заступниці міністра розвитку громад та територій України Альони Шкрум.

Про це сьогодні. 12 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, загалом Київ отримав від ЄС 500 автономних джерел живлення. Зокрема:

438 генераторів потужністю 20 кВт;

62 — потуєністю по 22 кВт.

Першу партію (177 генераторів), яка надійшла раніше, місто вже спрямувало для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість. Другу партію теж використовуватимуть переважно для живлення теплопунктів, — зазначив він.

Кличко зазначив, що автономні джерела живлення надані зі стратегічного резерву засобів цивільного захисту ЄС — rescEU через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації (Emergency Response Coordination Centre (ERCC) при Генеральному директораті з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations — DG ECHO). Поставки з резерву rescEU повністю фінансує ЄС та координує Європейська комісія.