Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Київ отримав нову партію генераторів від ЄС, фото: Віталій Кличко

Ще 323 генератори від ЄС отримав Київ — Кличко (ФОТО)

12 лют 2026, 19:34
999

Київ отримав від Євросоюзу другу партію генераторів — ще 323. Їх столиці України передала комісар ЄС з питань готовності, управління кризовими ситуаціями та рівності Аджа Лябіб, за участі першої заступниці міністра розвитку громад та територій України Альони Шкрум.

Про це сьогодні. 12 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, загалом Київ отримав від ЄС 500 автономних джерел живлення. Зокрема:

  • 438 генераторів потужністю 20 кВт;
  • 62 — потуєністю по 22 кВт.

Першу партію (177 генераторів), яка надійшла раніше, місто вже спрямувало для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість. Другу партію теж використовуватимуть переважно для живлення теплопунктів, — зазначив він.

Кличко зазначив, що автономні джерела живлення надані зі стратегічного резерву засобів цивільного захисту ЄС — rescEU через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації (Emergency Response Coordination Centre (ERCC) при Генеральному директораті з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations — DG ECHO). Поставки з резерву rescEU повністю фінансує ЄС та координує Європейська комісія.

Дякуємо європейським партнерам за цю вкрай необхідну допомогу в умовах енергетичної кризи в Україні та Києві! — додав він.

Київ отримав нову партію генераторів від ЄС, фото: Віталій Кличко

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів