Ще 323 генератори від ЄС отримав Київ — Кличко (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n212034-sche-323-generatory-vid-ies-otrymav-kyyiv-klychko-foto.htmlРакурс
Київ отримав від Євросоюзу другу партію генераторів — ще 323. Їх столиці України передала комісар ЄС з питань готовності, управління кризовими ситуаціями та рівності Аджа Лябіб, за участі першої заступниці міністра розвитку громад та територій України Альони Шкрум.
Про це сьогодні. 12 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За словами Кличка, загалом Київ отримав від ЄС 500 автономних джерел живлення. Зокрема:
- 438 генераторів потужністю 20 кВт;
- 62 — потуєністю по 22 кВт.
Першу партію (177 генераторів), яка надійшла раніше, місто вже спрямувало для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість. Другу партію теж використовуватимуть переважно для живлення теплопунктів, — зазначив він.
Кличко зазначив, що автономні джерела живлення надані зі стратегічного резерву засобів цивільного захисту ЄС — rescEU через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації (Emergency Response Coordination Centre (ERCC) при Генеральному директораті з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations — DG ECHO). Поставки з резерву rescEU повністю фінансує ЄС та координує Європейська комісія.
Дякуємо європейським партнерам за цю вкрай необхідну допомогу в умовах енергетичної кризи в Україні та Києві! — додав він.