Нову партію дронів Київ передав захисникам України, фото: Віталій Кличко

620 дронів-перехоплювачів передав 25-й бригаді НГУ Київ (ФОТО)

18 лют 2026, 20:14
Мер Києва Віталій Кличко передав бійцям 25-ї Київської бригади імені князя Аскольда Національної Гвардії України 1200 мультироторних систем різних типів від громади столиці.

Про це Кличко сьогодні, 18 лютого, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що серед переданих безпілотників — 620 протиповітряних дронів-перехоплювачів, які допоможуть захищати небо над Києвом.

Від початку цього року з міського бюджету 25-ій бригаді на оснащення місто виділило 35 млн грн, — зазначив він. — Громада Києва і надалі продовжує підтримувати всіх наших військових.

Нову партію дронів Київ передав захисникам України, фото: Віталій Кличко

