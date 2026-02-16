Новини
У Києві без тепла залишаються низка будинків, фото: ДСНС Києва

1200 будинків у Києві залишаються без тепла — Кличко

16 лют 2026, 18:28
999

У Києві загалом близько 1,2 тис. будинків залишаються без тепла внаслідок російських обстрілів.

Про це сьогодні, 16 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Близько 100 будинків ще залишаються без тепла — з тих 2600 багатоповерхівок, які опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого, — зазначив Кличко. — Тобто, комунальники вже відновили подачу теплоносія в 2500 будинків. І продовжують працювати, щоб повернути тепло в інші будинки.

Кличко додав, що також після попередніх російських обстрілів без тепла залишаються ще понад 1,1 тис. будинків у Дніпровському та Дарницькому районах — у них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Джерело: Ракурс


