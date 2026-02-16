Скільки киян звернулися до пунктів незламності за тиждень, розповіли у ДСНС

Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві продовжують працювати пункти незламності, фото: ДСНС
Скільки киян звернулися до пунктів незламності за тиждень, розповіли у ДСНСhttps://racurs.ua/ua/n212084-skilky-kyyan-zvernulysya-do-punktiv-nezlamnosti-za-tyjden-rozpovily-u-dsns.htmlРакурс
У Києві безперервно продовжують працювати близько двох сотень пунктів надання допомоги ДСНС на базі наметів.
Про це сьогодні, у понеділок 16 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що до цих пунктів минулого тижня звернулися понад 38 тис. людей:
- у середньому — близько 6 тис. на добу;
- найбільше відвідувачів було на лівому березі столиці та у Голосіївському районі — там, де ситуація з опаленням залишається найскладнішою.
У наметах можна зігрітися, підзарядити пристрої, випити гарячого чаю, а також отримати психологічну допомогу, — зазначили у ДСНС. — Упродовж тижня наші фахівці надали консультації майже 3 тисячам людей. Адже ми розуміємо що холод — серйозне випробування як для фізичного, так і для ментального здоров’я.
У відомстві додали, що підрозділи системи МВС продовжують працювати в посиленому режимі, оскільки зима ще не поспішає відступати:
Пункти надання допомоги функціонуватимуть, допоки буде така потреба.