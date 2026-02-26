Читайте також
Громада Києва передала захисникам України низку дронів, фото: Віталій Кличко
Громада Києва передала 112-й бригаді тероборони ще 1 тис. 925 БпЛА різних типів.
Про це сьогодні, 26 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Зокрема, передано:
- 1 тис. 250 ударних FPV-дронів;
- 450 денних Mavic;
- 180 дронів-перехоплювачів;
- 35 важких бомберів;
- 10 літаків-розвідників;
- 15 наземних станцій керування дронами-перехоплювачами.
Від початку цього року зі столичного бюджету 112-й бригаді на оснащення місто виділило 100 млн грн, — додав Кличко.
Крім того, минулого тижня від громади міста бійцям 25-ї Київської бригади імені князя Аскольда НГУ було передано 1,2 тис. мультироторних систем.
Ми продовжуємо допомагати всім нашим військовим, постійно знаходячи для цього будь-які можливості, — наголосив Кличко.