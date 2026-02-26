Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Громада Києва передала захисникам України низку дронів, фото: Віталій Кличко

2 тис. дронів передала теробороні громада Києва (ФОТО)

26 лют 2026, 21:58
999

Громада Києва передала 112-й бригаді тероборони ще 1 тис. 925 БпЛА різних типів.

Про це сьогодні, 26 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, передано:

  • 1 тис. 250 ударних FPV-дронів;
  • 450 денних Mavic;
  • 180 дронів-перехоплювачів;
  • 35 важких бомберів;
  • 10 літаків-розвідників;
  • 15 наземних станцій керування дронами-перехоплювачами.

Від початку цього року зі столичного бюджету 112-й бригаді на оснащення місто виділило 100 млн грн, — додав Кличко.

Крім того, минулого тижня від громади міста бійцям 25-ї Київської бригади імені князя Аскольда НГУ було передано 1,2 тис. мультироторних систем.

Ми продовжуємо допомагати всім нашим військовим, постійно знаходячи для цього будь-які можливості, — наголосив Кличко.

Громада Києва передала захисникам України низку дронів, фото: Віталій Кличко

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів