Громада Києва передала 112-й бригаді тероборони ще 1 тис. 925 БпЛА різних типів.

Про це сьогодні, 26 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, передано:

1 тис. 250 ударних FPV-дронів;

450 денних Mavic;

180 дронів-перехоплювачів;

35 важких бомберів;

10 літаків-розвідників;

15 наземних станцій керування дронами-перехоплювачами.

Від початку цього року зі столичного бюджету 112-й бригаді на оснащення місто виділило 100 млн грн, — додав Кличко.

Крім того, минулого тижня від громади міста бійцям 25-ї Київської бригади імені князя Аскольда НГУ було передано 1,2 тис. мультироторних систем.