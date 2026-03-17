Зірвано спробу рашистів отримати передові українські технології у сфері ПЕК, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n212657-kyyivski-proektanty-dopomagaly-rashystam-vidnovluvaty-poshkodjeni-npz-sbu-foto.html

Ракурс

У Києві затримали проектантів, які допомагали рашистам відновлювати пошкоджені НПЗ.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомив прес-центр СБУ.

За результатами комплексних заходів у Києві затримано керівника відділу і двох інженерів проєктної компанії, які використовували спеціалізоване програмне забезпечення для відновлення об'єктів нафтогазової галузі рф, — вказано в повідомленні.

Як встановило розслідування:

фігуранти виконували замовлення інжинірингового підприємства держави-агресора, яке займається реконструкцією підсанкційних пошкоджених російських нафтопереробних заводів;

за гроші рашистів київські конструктори розробляли проєктну документацію для ремонту технологічних систем та агрегатів на російських НПЗ;

щоб підготувати відповідні креслення, схеми та регламенти дій, проєктанти використовували новітні ІТ-продукти;

для контакту з російськими замовниками фігуранти використовували закриті чати у месенджерах та електронну пошту.

Співробітники Служби безпеки задокументували злочини фігурантів та затримали їх за місцями проживання, — розповіли у СБУ. — Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.