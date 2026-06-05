Вибух прогримів на поштовому терміналі. Фото: поліція

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Ракурс

У Києві стався вибух на поштовому терміналі.

Інцидент трапився у п’ятницю вранці, 5 червня, на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці. Попередньо відомо, що вибух стався під час огляду однієї з посилок. Про це поліція Києва повідомила у Facebook.

Наразі відомо, що внаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє чоловіків віком 37 та 41 рік зазнали поранень.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, медики та рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Правоохоронці встановлюють усі обставини, що призвели до вибуху.

Вибух на пошті вже кваліфіковано як теракт. У Київській міській прокуратурі заявили, що розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людини) Кримінального кодексу України.

Компанія «Нова пошта» в Telegram поінформувала, що трагедія сталася близько 4.15 на території сортувального центру. Внаслідок вибуху загинув 58-річний працівник Іван Жарий. Ще двоє співробітників — 41-річний Вадим Проценко та 37-річний Денис Карачов отримали травми та перебувають під наглядом медиків.

Наразі тимчасово призупинено роботу поштового об'єкта. На місці події тривають слідчі дії та робота профільних служб для встановлення всіх обставин і причин події.

Нагадаємо, у Харківській області троє людей постраждали через вибух невідомих пристроїв. Так, у місті Ізюм російський безпілотник вибухнув у руках місцевого жителя, який зазнав важких травм. А у селищі Савинці Ізюмського району через вибух невідомого предмета в лісосмузі постраждали 16-річні юнак та дівчина.