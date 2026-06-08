Затримано чоловіка, який влаштував вибух у поштовому терміналі в Києві, фото: СБУ

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СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, який 5 червня влаштував вибух на одному з терміналів «Нової пошти» в Оболонському районі Києва.

Подія сталася вранці під час розвантаження посилок, одна з яких здетонувала. Внаслідок вибуху загинув один із працівників відділення, ще двоє отримали тілесні ушкодження. Про це сьогодні, 8 червня, повідомляє прес-центр СБУ.

За даними слідства:

відправлення містило осколкові боєприпаси, пересилання яких заборонено;

відправником небезпечної бандеролі був 35-річний уродженець Донеччини, який наразі проживає у Запоріжжі. Нехтуючи правилами безпеки, він надіслав знайомому з Києва незаконно придбані засоби ураження.

Оперативники СБУ спільно з працівниками Національної поліції затримали фігуранта за місцем проживання у Запорізькій області. Під час невідкладних обшуків правоохоронці виявили у мобільному телефоні затриманого дані про вміст посилки та її відправлення, — розповіли у СБУ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Солом’янський райсуд Києва обрав йому безальтернативну міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.