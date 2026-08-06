Безпілотники підпалили НПЗ у російському Ярославлі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215448-drony-atakuvaly-npz-u-rosiyskomu-yaroslavli-foto.html

Ракурс

Вибухи гриміли у російському Ярославлі вночі 6 серпня.

Після ударів над містом здійнялися щонайменше чотири стовпи густого темного диму, що зафіксували очевидці. З міркувань безпеки місцева влада тимчасово перекрила виїзд із Ярославля у напрямку Москви. Про це повідомив губернатор Ярославської області Михайло Євраєв та моніторингові Telegram-канали.

Місцеві Telegram-канали та очевидці стверджують, що ціллю атаки міг стати Ярославський нафтопереробний завод. Також після роботи російської ППО спалахнули пожежі в кількох житлових будинках.

Аналітики зазначили, що дрони уразили нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі. Щороку він переробляє близько 15 млн т нафти. Це вже не перша атака на цей завод — НПЗ зазнавав уражень щонайменше шість разів. Востаннє по цьому підприємству прилітало 17 липня.

Нагадаємо, 4 серпня безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в російській Сизрані, який вважається одним із найбільших підприємств нафтоперероблення в Самарській області і входить до структури ПАТ «Роснефть».

Також того дня був уражений склад компанії Wildberries у Ленінградській області, який знаходився в селищі Красний Бор.