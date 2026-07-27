Безпілотник вдарили по російських Ростову та Бєлгороду. Фото:

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Ракурс

Безпілотники завдали нових ударів по Російській Федерації.

Зокрема, зазнав обстрілів Ростов-на-Дону. Ймовірно, під ударом ймовірно опинилась залізнична інфраструктура.

БпЛА могли б вдарити по Азовському оптико-механічному заводу, який спеціалізується на виробництві оптико-електронних, радіолокаційних і високоточних систем та входить до складу оборонно-промислового комплексу РФ. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали та OSINT-канали.

Дим після атаки БпЛА піднімався над Ростовським морським торговим портом, який є універсальним перевантажувальним комплексом, який попри розташування на річці Дон вважається морським, оскільки входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство.

Місцева влада заявила, що унаслідок нічних атак у Ростові загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення. Також пошкоджень зазнав і житловий будинок на вулиці Берегова, розташований за 1,5 км від порту.

Крім того, минулої ночі вибухи гриміли й у Бєлгороді. Попередньо відомо, що в обласному центрі були влучання безпілотників по будівлях ФСБ та МВС. У дворах після атаки горіли автомобілі. Крім того, відбулося знеструмлення частини Бєлгорода.

Гучно було цієї ночі і в Таганрозі, Ярославлі, Пензі та в тимчасово окупованому Маріуполі.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем продовжують бити по енергетиці на окупованих територіях України. Так, 24 липня українські дрони уразили 19 енергетичних вузлів в окупованому Криму та Донецькій області. А -агалом упродовж операції «Кримський рубильник off» протягом 1−24 липня було уражено 136 енергетичних цілей.