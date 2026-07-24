Українські дрони уразили ще 19 електропідстанцій на окупованій Донеччині та в Криму. Фото:

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Ракурс

Сили безпілотних систем продовжують бити по енергетиці на окупованих територіях України.

Українські дрони за останні 48 годин уразили ще 19 енергетичних вузлів в окупованому Криму та Донецькій області. Загалом упродовж операції «Кримський рубильник off» протягом 1−24 липня було уражено 136 енергетичних цілей. Про це командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді повідомив у Facebook.

Протягом останніх 48 годин уражені:

електропідстанція ПС 110 кВ «Малоріченське», АР Крим;

електропідстанція ПС 110/35 кВ «Приморський», н.п. Приморський, АР Крим;

електропідстанція ПС 110/10 кВ «Гурзуф», н.п. Гурзуф, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ «Насосна-16», н.п. Василькове, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ «Восход», н.п. Феодосія, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ «Олексіївка», н.п. Олексіївка, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ «Веселе», н.п. Веселе, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ «Холодильник», н.п. Євпаторія, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ «Гаспра», н.п. Гаспра, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ «Крайнє", н. п. Крайнє, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ «Скворцово», н.п. Скворцово, АР Крим, 9 бат «Кайрос»;

електропідстанція ПС 110/10 кВ «Ближні Камиші», н.п. Феодосія, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ «Глібівка», н.п. Внукове, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ «Коктебель», н.п. Щебетівка, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ «Берегове», н.п. Молочне, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ «Судак», н.п. Судак, АР Крим;

електропідстанція ПС 110/10 кВ «Ялта», н.п. Ялта, АР Крим;

електропідстанція, н.п. Кременівка, Донецька обл.;

електропідстанція, н.п. Дружба, Донецька обл.

Нагадаємо, 22 липня в Силах безпілотних систем інформували, що упродовж 21−22 липня в окупованому Криму та інших частинах окупованих територій України були уражені ще 13 енергетичних вузлів. Загалом з 1 липня уражено 117 енергетичних цілей.