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Дрони масовано атакували окупований Крим. Фото:
Окупований Крим опинився під масштабною атакою БпЛАhttps://racurs.ua/ua/n215560-okupovanyy-krym-opynyvsya-pid-masshtabnou-atakou-bpla.htmlРакурс
Безпілотники масованого атакували окупований Крим.
У ніч на середу, 12 серпня, Севастополь опинився під масованою атакою дронів. Окупанти стверджують, що протиповітряна оборона нібито збила понад 30 безпілотників, а у місті виникли пожежі. Про це заявив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.
Моніторингові Telegram-канали поінформували, що дрони та вибухи фіксувалися у Керчі, Ялті, Євпаторії та в Сакському районі. Загарбники перекривали рух автомобільного транспорту Кримським мостом.
Вибухи та активну роботу ППО були чути в районі військових аеродромів «Бельбек» і «Кача», а також поблизу Балаклавської ТЕС. Крім того, в різних районах окупованого Криму вмикалося та вимикалося світло.
Нагадаємо, безпілотника та надводні дрони вночі 12 серпня атакували російський Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. У місті та порту гриміли численні вибухи. Також фіксувалися задимлення у районі зернового елеватора.