Дроны массированно атаковали оккупированный Крым. Фото:

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Ракурс

Безпілотники масованого атакували окупований Крим.

У ніч на середу, 12 серпня, Севастополь опинився під масованою атакою дронів. Окупанти стверджують, що протиповітряна оборона нібито збила понад 30 безпілотників, а у місті виникли пожежі. Про це заявив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Моніторингові Telegram-канали поінформували, що дрони та вибухи фіксувалися у Керчі, Ялті, Євпаторії та в Сакському районі. Загарбники перекривали рух автомобільного транспорту Кримським мостом.

Вибухи та активну роботу ППО були чути в районі військових аеродромів «Бельбек» і «Кача», а також поблизу Балаклавської ТЕС. Крім того, в різних районах окупованого Криму вмикалося та вимикалося світло.

Нагадаємо, безпілотника та надводні дрони вночі 12 серпня атакували російський Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. У місті та порту гриміли численні вибухи. Також фіксувалися задимлення у районі зернового елеватора.