Беспилотники ночью атаковали оккупированный Крым. Фото:

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Ракурс

Вибухи гриміли на території окупованого Криму в четвер, 11 червня.

Внаслідок нальоту БпЛА були уражені два автомобільні мости в Армянську — на в’їзді до міста з боку Херсонщини та на виїзді у бік Красноперекопська. Також були ураджені фури. Після останніх влучань вранці виникла пожежа, але її точне місце невідоме. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Також пожежа після кількох потужних вибухів виникла в Сімферополі. У Бахчисараї, як стверджують місцеві мешканці, також прогримів вибух.

У Севастополі вночі було влучання у Козачій бухті, а вранці низка вибухів прогриміла у Стрілецькій бухті.

Нагадаємо, Сили оборони України повністю зруйнували Чонгарський міст. Внаслідок нового потужного удару були повністю зруйновані конструкції споруди.

Супутникові знімки Planet Labs показують темні плями від уражень у центральній частині мосту. Також видно розгорнуту поруч із ним понтонну переправу, які ворог використовує як альтернативний маршрут.