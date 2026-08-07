В оккупированной Ялте и российском Брянске гремели взрывы. Фото:

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Ракурс

Вибухи гриміли у п’ятницю, 7 серпня, у російському Брянську та окупованій Ялті.

Жителі Брянська інформували в соцмережах про вибух. Після цього в одному з районів міста з’явився стовп чорного диму. Попередньо відомо, що пожежа спалахнула в районі складів та Брянської таможні. Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.

Також стрілянина й вибухи було чути в окупованій Ялті. Очевидці стверджують, що морські безпілотники атакували порт. Згодом у мережі з’явилася інформація про пожежу в районі набережної.

Окупаційна влада заявила про екстрену евакуацію людей із пляжів і набережних. Також заявлялося про операцію з розмінування безекіпажного катера.

Тим часом Головне управління розвідки Міноборони України поінформувало, що напередодні Дня міста Ялта, що перебуває у тимчасовій російській окупації, оператори спецпідрозділу Group 13 провели «парад» бойових морських платформ Magura. Зазначається, що в такий спосіб розвідники відновили давню святкову традицію — вітальний вихід українських військових кораблів та суден біля міської набережної.

Нагадаємо, 7 серпня в російському Єкатиренбурзі після атаки загорівся логістичний об'єкт Wildberries. У компанії заявили, що пожежу згодом локалізували.